Nica fallece ascendiendo el volcán Cayambe en Ecuador

El nicaragüense Roger Alfaro Espinoza, de 33 años, murió la madrugada de ayer de forma accidental cuando subía el nevado Cayambe en Pichincha, una de las montañas más emblemáticas y visitadas por el turismo, en Ecuador.

Datos preliminares indican que, Róger Alfaro cayó por una pendiente rocosa en una parte de acceso muy complicado de la montaña lo que provocó su muerte.

Se conoce que el lugar del accidente es de condiciones climáticas extremas, por lo que los cuerpos de socorro tardaron varias horas en la recuperación del cuerpo del pinolero, quien tenía años de residir en Sarapiquí, Costa Rica.

Los cuerpos de socorro ecuatoriano identificaron al coterráneo Róger Alfaro Espinoza, al encontrarle entre su ropa su pasaporte.

El compatriota Roger Alfaro es la segunda víctima mortal del nevado en 13 días, luego de una mujer de 40 años falleció al caer en una grieta del nevado Cayambe en Pichincha, Ecuador.

Según la página de Facebook, Costa Rica I May Roam #513 Róger era apasionado a la montaña, la música y la naturaleza, y murió haciendo lo que más amaba y estudiaba en la Universidad UNED, en Sarapiquí, la carrera de Ingeniería Agronómica.

La banda de rock Insanity compartió en Facebook: “Con todo el dolor del mundo comunicamos el paso a la inmortalidad de nuestro hermano Roger Alfaro. Para insanity es una pérdida que nos destruye desde lo más profundo. Siempre te vamos a llevar en nuestra alma. De parte de la legión mandamos nuestras condolencias a su familia y que tu legado sea siempre recordado”.

El Cayambe es un estratovolcán activo, situado en el norte de Ecuador, en la Provincia de Pichincha. Mide 5,790 metros sobre el nivel del mar y es la tercera montaña más alta de ese país sudamericano.