Gobierno anuncia pago de salario a más de 131 mil servidores públicos entre el 2 y 4 de septiembre

La Copresidenta de la República, Compañera Rosario Murillo, anunció que el salario para más de 131 mil servidores públicos será pagado los días 2, 3 y 4 de septiembre, como parte de las celebraciones de las Fiestas Patrias.

«Muy buenas tardes queridas familias de nuestra Nicaragua bendita, siempre brillante, siempre digna, soberana, siempre patriótica, somos de patria y libertad, de patria libre, de patria para vivir mejor para alcanzar el bienestar que merecemos», saludó.

Resaltó que «hoy nos informa nuestro Ministro de Hacienda, Oscar Danilo Mojica Aguirre, que vamos a asegurar cumplidamente el salario de septiembre a los 131 mil 332 hermanos servidores públicos integrados por 79 mil 249 mujeres y 52 mil 083 varones».

«Como parte de ese Todos San Jacinto, Amor Patrio, los pagos se van a realizar el martes 2 de septiembre para los trabajadores del Minsa, el miércoles 3 para el Mined y el jueves 4 para los trabajadores de todos los otros organismos del sector público», agregó.

Enfatizó que «cumplidamente avanzando con todo lo que debemos hacer para garantizar en nuestra Nicaragua bendita, la alegría de vivir en paz».