Cristhian Medina, de Tu Nueva Radio Ya, participa en encuentro de mujeres “Liderazgo en Revolución” en la UAM

La talentosa periodista Cristhian Isabel Medina Olivas, una de las voces más reconocidas de la radiodifusión nicaragüense, participó como invitada especial en el Encuentro de Mujeres “Liderazgo en Revolución”, realizado este miércoles en la Universidad Americana (UAM).

Durante su intervención, “La Chela”, como cariñosamente le decimos, compartió su experiencia de más de dos décadas de trabajo en Tu Nueva Radio Ya, la Súper Líder del Dial, y motivó a las jóvenes estudiantes a creer en sus capacidades y a luchar por sus sueños profesionales.

“Empecé mi vida periodística hace 21 años, cuando entré como pasante a Tu Nueva Radio Ya. Desde el inicio se me abrieron las puertas para aprender y descubrir mis talentos, gracias a la guía de don Dennis Schwartz, director de esta emisora”, expresó la comunicadora.

Cristhian recordó que el camino no ha sido sencillo, pero destacó que hoy las mujeres cuentan con mayores oportunidades y respaldo para desarrollarse profesionalmente.

En ese sentido, señaló que la orientación y el acompañamiento de la Copresidenta Rosario Murillo, han sido fundamentales para garantizar los derechos de las mujeres al trabajo y a una vida digna.

En el Encuentro de Mujeres “Liderazgo en Revolución”, que se realizó en la Universidad Americana (UAM), participó también la compañera Myrna Zapata, presentadora de Canal 6, quien también compartió su experiencia profesional con estudiantes de diferentes carreras universitarias de la UAM.

“Este 8 de marzo celebraremos el Día Internacional de la Mujer, y las mujeres nicaragüenses tenemos mucho que celebrar. Tenemos un rol protagónico desde cada espacio: en la educación, en el trabajo y en los emprendimientos. Las oportunidades de seguir aprendiendo están allí, accesibles para todas y todos”, expresó Zapata.