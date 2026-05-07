¡A sembrar se ha dicho! Presentan Plan de Producción 2026

El Gobierno de Nicaragua, a través del Presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, presentó ante la Asamblea Nacional el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio (PNPCC) 2026-2027.

Nicaragua lista para cosechar victorias en el ciclo 2026-2027

Este plan busca «meterle el hombro» a las familias productoras para elevar la productividad, garantizar la comida en la mesa de los nicas y seguir creciendo parejo.

Según Reyes, este plan consolida un modelo «creativo y emprendedor» para fortalecer la soberanía alimentaria en armonía con la Madre Tierra.

Resultados del ciclo pasado: ¡Contra viento y marea!

Nicaragua proyecta millonarias exportaciones en nuevo ciclo agrícola

A pesar de que el clima se puso difícil con falta de lluvias y una canícula persistente, el sistema productivo nacional no se dejó vencer. El ciclo 2025-2026 cerró con un cumplimiento del 97.8% de sus metas.

El titular del Banco Central destacó que esto demuestra la «fortaleza y capacidad de respuesta» de los productores nicaragüenses.

Sector Pecuario: Fue el que más «se puso las pilas» con un cumplimiento del 104.1% .

Fue el que más «se puso las pilas» con un cumplimiento del . Exportaciones: Nicaragua destacó enviando alimentos al exterior por un valor de US$ 3,407.9 millones , superando lo esperado.

Nicaragua destacó enviando alimentos al exterior por un valor de , superando lo esperado. Agricultura: Aunque el sol estuvo fuerte, se logró cumplir con el 87.3% de lo planeado.

Metas 2026-2027

Para este nuevo ciclo, los expertos del INETER advierten que el fenómeno de “El Niño” viene con un 61% de probabilidad, lo que significa menos lluvia y más calor entre mayo y julio.

Ovidio Reyes fue claro: el Plan es adaptativo y busca proteger la inversión de los que sudan la gota gorda en el campo. «Hemos sabido trabajar duro para encontrar oportunidades donde otros ven obstáculos», aseguró el funcionario.

En cuanto a los granos básicos, se proyectan los siguientes números:

Arroz: 5.3 millones de quintales oro (+1.2%).

5.3 millones de quintales oro (+1.2%). Frijol rojo: 3.4 millones de quintales (+2.8%).

3.4 millones de quintales (+2.8%). Maíz: 6.6 millones de quintales (+5.5%).

En el sector pecuario, se esperan 433.9 millones de libras de carne bovina y el café —nuestro grano de oro— apunta a los 3.0 millones de quintales.

La economía va por buen camino

Durante su discurso, Reyes mostró datos alentadores: la economía nicaragüense creció un 4.9% en 2025 y, en lo que va de 2026, ya viene «marcando» cercano al 6%.

Este empuje genera empleo y asegura que no falte el gallopinto en nuestros hogares. El funcionario recordó que cada libra de carne o litro de leche exportado lleva consigo «el trabajo digno y la esperanza de cosechar bienestar».

Instituciones volcadas al campo

Para que estas metas no se queden solo en papel, las instituciones del Sistema de Producción ya tienen sus tareas listas:

MAG: Hará 20,000 visitas técnicas y capacitará a 46,000 productores. IPSA: Cuidará la sanidad de 1.22 millones de reses y vigilará que no entren plagas. INATEC e INPESCA: Seguirán enseñando a los jóvenes del campo y entregando alevines de tilapia. MARENA: Equipará a 150 brigadas comunitarias para frenar los incendios forestales.

Finalmente, el Plan reafirma el amor a la naturaleza proyectando 12 millones de plantas en viveros para reforestar nuestra Nicaragua, porque como dice el lema: ¡Nicaragua triunfa en paz y unidad!