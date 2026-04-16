Puerto Cabezas celebra 97 años como municipio

Puerto Cabezas celebró su 97 aniversario de ser municipio con comparsas, la elección de Miss Puerto Cabezas y el festival «Planeta Karnavalero» que llenaron de música y color las calles de Bilwi, cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.

Bilwi estalla en fiesta por aniversario municipal

Las comparsas iniciaron su recorrido desde el aeropuerto hacia el centro de la ciudad, mientras los pobladores se volcaron a las calles para disfrutar las danzas y ritmos propios del Caribe Norte.

Festival y certamen de belleza

Costa Caribe Norte celebra 97 años de Bilwi

El festival «Planeta Karnavalero» reunió a artistas y agrupaciones musicales locales que dinamizaron el ambiente festivo. La elección de Miss Puerto Cabezas destacó la belleza, talento e identidad cultural de la mujer caribeña, según informó La Nueva Radio YA.

Las actividades se desarrollaron en el marco del Mes de la Paz con participación de grupos organizados, artistas locales y ciudadanía en general que evidenciaron el dinamismo social del municipio.

Gobierno respalda festividades

Las autoridades locales resaltaron que la celebración honra la historia de Puerto Cabezas y refleja los avances alcanzados en un contexto de paz y estabilidad. El Gobierno Sandinista respaldó la organización promoviendo espacios de recreación sana.

La jornada de actividades culturales, recreativas y artísticas fortaleció la identidad multiétnica de la zona con amplia participación de las familias costeñas.

Datos históricos de Puerto Cabezas

Puerto Cabezas fue elevado a municipio el 11 de abril de 1929, convirtiéndose en uno de los centros urbanos más importantes de la Costa Caribe nicaragüense. La ciudad de Bilwi, su cabecera municipal, debe su nombre a la lengua miskita y significa «hoja de bijagua».

El municipio cuenta con una población aproximada de 120,000 habitantes distribuidos en 22 barrios urbanos y 86 comunidades rurales. Su economía se basa en la pesca, extracción de madera y minería artesanal.

La zona es hogar de los pueblos miskitos, mayangnas, creoles y mestizos, convirtiendo a Puerto Cabezas en un crisol de culturas. El municipio abarca 5,985 km² y limita al norte con Honduras, siendo el segundo más extenso de Nicaragua después de La Cruz del Río Grande.