Estelí moderniza flota de limpieza con 2 nuevos camiones valorados en más de C$7 millones

Con el objetivo de ampliar la cobertura para la recolección y tratamiento de la basura en la ciudad de Estelí, este lunes, el compañero Francisco Valenzuela, recibió 2 camiones valorados cada uno en 3 millones 700 mil córdobas.

La adquisición de los nuevos camiones (uno de ellos estilo volquete y doble eje), es un esfuerzo que realiza el Gobierno Sandinista, a través de la alcaldía con el propósito de cambiar a una flota vehicular moderna.

El alcalde Valenzuela, informó a las familias que también realizan trabajos para mejorar el acceso al vertedero municipal, y trabajos de limpieza de la ciudad y para ello necesitan el apoyo de la ciudadanía.

Por su parte, el ingeniero Carlos Pino, director de servicios municipales, dijo que además de los 2 nuevos camiones, la alcaldía cuenta con 2 camiones compactadores y 3 volquetes ya que en los últimos dos años se han recibido 5 camiones nuevos, mismos que se utilizan para la recolección de basura en los barrios, comunidades y avenidas centrales.