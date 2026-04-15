León acoge encuentro científico para mejorar servicio de enfermería

En el hospital Escuela Oscar Danilo Rosales de la primera capital de la Revolución, más de 50 profesionales al servicio del pueblo, participan en un Encuentro Científico, para elevar el nivel de atención del área de enfermería.

León: Encuentro científico eleva calidad en enfermería

Marta Patricia Aguilar Escalante, dijo que la enfermería garantiza cuidados organizados, estandarizados desde un enfoque humano, con el cumplimiento de una atención integral y de calidad a cada paciente.

En el Encuentro Científico, se abordó que la enfermería se desarrolla en 5 fases: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación, para una efectiva recuperación.

