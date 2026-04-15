El domingo será inaugurada la nueva urbanización Residencial Nicaragua

En saludo al Día Nacional de la Paz, el domingo 19 de abril se estará inaugurando la nueva urbanización “Residencial Nicaragua” del Programa Bismarck Martínez, ubicada contiguo a la Urbanización Flor de Pino, de la Rotonda las Mercedes, carretera norte, 100 metros abajo y 300 metros al lago.

Inauguración: Residencial Nicaragua con 250 viviendas en carretera norte

Las familias interesadas tendrán la oportunidad de conocer de cerca, en un ambiente festivo, los avances de la urbanización, donde se construyen 250 viviendas dignas, bonitas y seguras.

Los niños podrán disfrutar de payasos, brinca brincas, dinámicas recreativas, algodón de azúcar y palomitas, mientras los padres podrán recorrer y apreciar sus futuras viviendas, los espacios diseñados para brindar comodidad y bienestar, y proyectar sus planes a futuro en esta nueva urbanización.

Estas viviendas bonitas viviendas tienen un área de construcción de 55 metros cuadrados, y la urbanización cuenta con obras de calles, áreas comunales, energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario y drenaje pluvial.