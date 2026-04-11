MINSA realiza Mega Feria de Salud en Chinandega, atendieron a más de 3 mil pacientes

Este sábado, más de tres mil personas fueron atendidas durante la mega feria de medicina interna realizada por el Ministerio de Salud (MINSA) en el departamento de Chinandega.

Las atenciones fueron brindadas por 73 especialistas que valoraron a los pacientes con estudios del corazón, riñones y otros padecimientos.

La jornada también incluyó la realizaron de ultrasonidos y exámenes de laboratorio para detectar enfermedades.