Anuncian suspensión temporal de agua y energía en el barrio La Luz, el viernes

La Alcaldía de Managua anunció este miércoles que como parte del proyecto de rehabilitación de la Pista Héroes de la Insurrección, se realizará una interrupción temporal de los servicios de energía eléctrica y agua potable.

La comuna capitalina detalló que la suspensión temporal se realizará el viernes 17 de abril entre las 9 de la mañana y las tres de la tarde y que las zonas afectadas serán el barrio 14 de Junio o barrio La Luz y sectores aledaños.

La alcaldía agradeció la comprensión de las familias ante estos trabajos necesarios para el desarrollo de nuestra ciudad capital.