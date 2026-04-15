Niñez del Distrito III de Managua recibe vacuna gratuita contra la Fiebre Amarilla

Las niñas y niños entre los 12 y 23 meses de edad, continúan siendo protagonistas de las jornadas de vacunación contra la fiebre amarilla que impulsa el Ministerio de Salud (MINSA).

Managua: Vacunación contra fiebre amarilla protege a niñez

Durante una jornada realizada en el Centro de Salud Edgar Lang, del Distrito III de Managua, brigadas médicas aplicaron la dosis de forma gratuita como parte de las acciones preventivas orientadas a proteger la salud de la niñez ante esta enfermedad.

El doctor Jaime Romero, responsable de Epidemiología del Centro de Salud Edgar Lang, destacó la importancia de garantizar la inmunización en este rango de edad, ya que la fiebre amarilla es una enfermedad viral transmitida por mosquitos, cuya mejor forma de prevención es la vacunación oportuna.

“Invitamos a los padres acercarse al centro de salud más cercano y garantizar que sus niños lleven al día sus vacunas para prevenir enfermedades”, finalizó el doctor Romero, del Centro de Salud Edgar Lang, de la capital.

