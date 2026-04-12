María Belén García es coronada Reina de las Fiestas Culturales 2026 de Carazo

En un ambiente de mucha alegría, la señorita María Belén García fue coronada Reina de las Fiestas Culturales 2026, en San Marcos, Carazo.

María Belén habitante del barrio Carlos Núñez, dijo a Tu Nueva Radio Ya que estaba muy emocionada y orgullosa de representar a su municipio San Marcos, conocido como Corazón de la Meseta. “Gracias a todos los que me apoyaron”.

Por su parte, la compañera Yulinda Téllez, alcaldesa de San Marcos, destacó que la Reina María Belén, tiene la responsabilidad de dar a conocer, de promover la gastronomía, cultura y sitios turísticos con que cuenta este bello municipio.

Finalmente, agradeció a las familias por su participación en las distintas actividades en que celebran sus tradiciones, siempre en un ambiente seguro en este mes de la Paz.