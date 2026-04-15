ENACAL inicia reforzamiento del sistema de agua potable en Matagalpa

La Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL) inició la ejecución de un proyecto estratégico destinado a reforzar la producción de agua potable para las familias de la ciudad de Matagalpa.

ENACAL asegura más agua para 3,750 familias en Matagalpa

Las obras contemplan la construcción, equipamiento, energización y puesta en marcha de cuatro nuevos pozos.

Este ambicioso plan de inversión inició este mes de abril con la perforación del primero de los cuatro pozos, ubicado en el sector de Chagüitillo, al norte del Valle de Sébaco.

Este punto ha sido identificado como clave por su potencial hídrico para abastecer a la zona urbana de Matagalpa.

Una vez que este primer pozo sea incorporado a la red de distribución, se estima una mejora sustancial y directa en el servicio para aproximadamente 3,750 familias.

Las autoridades de ENACAL informaron que, de manera simultánea a la construcción física, se trabaja en los planes de equipamiento y energización para que la operatividad de los nuevos pozos se traduzca en una respuesta rápida y eficiente a la demanda de la población matagalpina.

