Un éxito total el VII Torneo Internacional de Pesca Deportiva de Guapote en San Juan de Nicaragua

Bajo la modalidad de pesca y liberación, este 11 y 12 de abril se llevó a cabo con éxito el VII Torneo Internacional de Pesca Deportiva de Guapote.

El equipo Mairena gana Torneo de Pesca de Guapote

La competencia tuvo como escenario las exuberantes lagunas de San Juanillo, Makengue, Fish Creek, Top House y Caño Negro, en el municipio de San Juan de Nicaragua, Río San Juan.

El equipo encabezado por Francisco Mairena se alzó con la victoria absoluta al lograr un impresionante total de 75 liberaciones.

Además, este equipo se llevó el reconocimiento por capturar el ejemplar más grande del torneo, un guapote con una longitud de 55 centímetros.

El segundo lugar fue logrado por el equipo de Brayan Reyes con 50 liberaciones, y el tercer lugar, el equipo de Denis Gudiel, con 33 liberaciones.

El torneo contó con la participación de 48 pescadores, entre ellos 29 nacionales (de Managua, Chontales y Río San Juan) y 19 extranjeros provenientes de Costa Rica y Estados Unidos.

El evento fue organizado por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) y la Alcaldía Municipal, con el respaldo técnico de INPESCA y MARENA.

Más allá de la competencia, el evento tuvo como objetivo promover a San Juan de Nicaragua como un destino multicultural, rico en historia y naturaleza.

La clausura se realizó ayer 12 de abril en el Parque Municipal de Ferias San Juan Bautista, donde las familias disfrutaron de un ambiente festivo con ferias de emprendedores, presentaciones artísticas y actividades recreativas.

Con este torneo, Nicaragua reafirma su compromiso con la pesca deportiva responsable, fomentando actividades recreativas que respetan los entornos naturales y promueven la sana convivencia entre nacionales y visitantes extranjeros.

