Managua inaugura Centro de Órtesis y Prótesis Luisa Amanda Espinoza
Hoy jueves fue inaugurado el Centro de Órtesis y Prótesis “Compañera Luisa Amanda Espinoza”, en el barrio Waspam Sur, Managua, donde cada paciente mejorará la calidad de vida, facilitándoles su reinserción a las actividades diarias.
Entre los beneficiados está don Gustavo Adolfo Chamorro Zapata, quien perdió ambas piernas a causa de la diabetes, pero hoy volvió a tener una oportunidad de movilidad gracias a una prótesis.
En este nuevo centro se brindará valoración médica especializada y la elaboración de prótesis y órtesis, dispositivos que ayudan a sustituir o apoyar funciones del cuerpo según cada caso.