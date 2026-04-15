Bonaza fortalece atención materno-infantil con partos gemerales
En el Hospital de Bonanza, Caribe Norte, se realizó partos vaginales en embarazos gemelares como parte del fortalecimiento de la atención materno-infantil.
El centro hospitalario destacó hoy miércoles, que este avance refleja la preparación del personal de salud y mejora la capacidad de respuesta en los servicios obstétricos.
Con esta práctica se busca garantizar una atención más segura y humanizada para las madres y sus recién nacidos, según el equipo médico.