Bonaza fortalece atención materno-infantil con partos gemerales

En el Hospital de Bonanza, Caribe Norte, se realizó partos vaginales en embarazos gemelares como parte del fortalecimiento de la atención materno-infantil.

Bonanza: Hospital realiza partos vaginales de gemelos

El centro hospitalario destacó hoy miércoles, que este avance refleja la preparación del personal de salud y mejora la capacidad de respuesta en los servicios obstétricos.

Con esta práctica se busca garantizar una atención más segura y humanizada para las madres y sus recién nacidos, según el equipo médico.

