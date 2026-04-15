Arte y Música se unen en concierto «Canto a La Paz» en Managua

Estudiantes de la Casa de Cultura y Creatividad Camilo Zapata celebraron este miércoles, el concierto “Canto a la Paz”, para rendir homenaje al estado de bienestar que vive y defiende el pueblo nicaragüense todos los días.

Estudiantes cantan a la paz en Managua: Homenaje a Nicaragua

El vicealcalde de Managua, Enrique Armas, dijo que en este «Mes de Abril, Pueblo que Defiende la Paz», desde las expresiones artísticas, se rinde tributo a la Nicaragua Bendita y Siempre Libre que cuida la paz como su bien más preciado.

“Le estamos cantando a la paz en Nicaragua, esa paz que nos permite hacer tantos eventos culturales, tantos eventos deportivos, tantos eventos recreativos y por eso hacemos un homenaje a esa paz que nos permite disfrutar como disfrutamos las pasadas vacaciones de Semana Santa”, destacó Armas.

El concierto inició con la canción “Aleluya” y llenó de regocijo para los artistas, músicos, cantantes e intérpretes que cada día llegan a ese centro de la cultura, a aprender para luego expresarlo en presentaciones artísticas como la citada.

Las Casas de Cultura y Creatividad forman parte de la política cultural que impulsa el Gobierno Sandinista desde la Presidencia de la República en coordinación con los gobiernos locales, para fomentar las expresiones artísticas en todas sus facetas.

Managua: Estudiantes celebran la Paz con emotivo concierto



