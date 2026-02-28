Matagalpa y la Costa Caribe Norte eligieron a sus Reinas Verano 2026

En el parque de ferias de Matagalpa se vivió un ambiente de alegría con la participación de catorce jóvenes de distintos municipios en el certamen de belleza Reinas Verano.

Cada candidata desfiló en traje formal, de gala y de baño, mostrando talento y dominio escénico ante el jurado calificador.

Tras una destacada presentación, seguridad y conocimiento sobre turismo, la señorita Silvia Rodríguez del municipio de Matiguás fue coronada Reina Verano Matagalpa 2026.

Mientras tanto, en Siuna, el Centro Deportivo Omar Mercado Silva se vistió de gala para la elección de la Reina Verano de la Costa Caribe Norte.

Donde, tras la deliberación del jurado, la señorita Verónica Lisbeth Martínez Ruiz del municipio de Bonanza obtuvo la corona, representando con orgullo la belleza y el talento de la mujer costeña.

Ambas ganadoras recibieron un premio de 6 mil córdobas y se suman a las representantes de Zelaya Central, Granada, Estelí, Carazo, León, Nueva Segovia y Masaya elegidas en festivales anteriores.

Hoy sábado se conocerán las Reinas Verano de Managua y Boaco… los certámenes se realizarán en los Termales de Tipitapa y en el Parque Natural Rubén Darío de Santa Lucía.

A este certamen se irán sumando más representantes rumbo al Festival Nacional de Verano 2026, que se realizará el 21 de marzo en el Centro Turístico Granada.

A nivel nacional, las ganadoras competirán por premios de C$ 30,000, C$ 20,000 y C$ 10,000 para los tres primeros lugares, resaltando la belleza, el talento y la promoción del turismo en cada región de nuestro país.