Con inversión de 10 millones dólares, concluyen obras de modernización en aeropuerto de Bluefields

Las obras de mejoramiento y modernización en el aeropuerto de la ciudad de Bluefields concluyeron de manera exitosa.

El proyecto contó con una inversión de 10 millones de dólares, destinados a transformar por completo las instalaciones de la terminal aérea y optimizar los estándares de atención, comodidad y seguridad para los pasajeros nacionales y extranjeros que transitan por el Caribe Sur.

El plan de ejecución contempló la remodelación integral del edificio de la terminal, así como trabajos especializados de reparación en la plataforma de estacionamiento de las aeronaves.

De igual manera, se construyó una nueva cerca perimetral para delimitar el recinto, reforzando el control de acceso y la protección de las operaciones aéreas en la zona.

Con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y la seguridad interna, las autoridades aeroportuarias instalaron un moderno sistema de cámaras de vigilancia de alta definición.

Asimismo, se incorporó un nuevo generador eléctrico de gran capacidad, el cual asegura el funcionamiento ininterrumpido de todos los sistemas tecnológicos y lumínicos del aeropuerto ante cualquier eventualidad en el fluido eléctrico comercial.