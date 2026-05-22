Avanza en un 34% la construcción de grandes colectadoras sanitarias en Managua

El Buen Gobierno, a través de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (ENACAL), registra un avance del 34% en la construcción de las grandes Colectoras Sanitarias en la ciudad de Managua.

Esta obra de gran envergadura tiene como objetivo fundamental asegurar el saneamiento de la capital y del Lago de Managua, contribuyendo de forma directa a mejorar la salud y calidad de vida de las familias nicaragüenses.

El proyecto de infraestructura contempla la instalación de 35 kilómetros de tuberías de gran diámetro distribuidas en cuatro grandes colectores, así como la construcción de 400 manjoles de gran profundidad.

Con el desarrollo de estas obras, las autoridades reafirman su compromiso permanente con el bienestar social, el desarrollo urbano y la protección del medio ambiente en la ciudad capital.