Inauguran estación de Bomberos Unidos en San Rafael del Sur

Por Arlen Hernandez
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En el municipio de San Rafael del Sur, en el kilómetro 45 del tramo carretero El Crucero – Masachapa, en el barrio La Llansa, fue inaugurada este domingo una moderna estación de bomberos, para fortalecer la seguridad, con la prevención y atención de emergencias.

¡San Rafael del Sur estrena estación de bomberos para 36 mil habitantes!
¡San Rafael del Sur estrena estación de bomberos para 36 mil habitantes!

La teniente Daudy Estrada, la primera bombera de San Rafael del Sur, y con 12 años de experiencia, es la jefa de estación, cuyo personal y equipos, realizará también, labores de búsqueda y rescate.

El personal de la Estación de Bomberos, en total 12 bomberos, una cisterna y una ambulancia equipada, atenderá a más de 36 mil habitantes de 37 barrios y 27 comunidades del municipio de San Rafael del Sur.