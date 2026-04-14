Inauguran estación de Bomberos Unidos en San Rafael del Sur

En el municipio de San Rafael del Sur, en el kilómetro 45 del tramo carretero El Crucero – Masachapa, en el barrio La Llansa, fue inaugurada este domingo una moderna estación de bomberos, para fortalecer la seguridad, con la prevención y atención de emergencias.

¡San Rafael del Sur estrena estación de bomberos para 36 mil habitantes!

La teniente Daudy Estrada, la primera bombera de San Rafael del Sur, y con 12 años de experiencia, es la jefa de estación, cuyo personal y equipos, realizará también, labores de búsqueda y rescate.

El personal de la Estación de Bomberos, en total 12 bomberos, una cisterna y una ambulancia equipada, atenderá a más de 36 mil habitantes de 37 barrios y 27 comunidades del municipio de San Rafael del Sur.



