Estelí estrena 150 nuevas luminarias para fortalecer la seguridad y el embellecimiento

La Alcaldía de Estelí, en conjunto con ENATREL y la Policía Nacional, inauguró la noche del jueves 150 nuevas luminarias LED de alta eficiencia.

El proyecto abarca desde la Plaza Miguel Ángel Ortez hasta el nuevo bulevar al norte de la ciudad, incluyendo un tramo estratégico de 31 lámparas desde el Puente de Hierro.

El alcalde Francisco Valenzuela destacó que, gracias a la gestión del Gobierno Sandinista, Estelí ha pasado de tener 1,700 a casi 3,000 luminarias públicas en los últimos tres años.

Este avance garantiza cobertura en las 87 comunidades rurales y todos los barrios del municipio, asegurando que las familias gocen de espacios iluminados, seguros y subsidiados.

Por su parte, el Ingeniero José Luis Mairena, de ENATREL, explicó que estas luminarias cuentan con tecnología de mayor rendimiento y eficiencia energética.

Asimismo, la Comisionada General Sandra López Castro subrayó que esta obra fortalece la seguridad ciudadana, permitiendo un mejor resguardo de la población en calles, parques y plazas.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para cuidar estas unidades y reportar cualquier intento de robo o vandalismo a través de las líneas de emergencia 118, 125 o 136, reafirmando el compromiso de mantener la ciudad iluminada y segura.