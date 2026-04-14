IPSA fortalece estrategias sanitarias en el sector ganadero de Muelle de los Bueyes

El Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria (IPSA), realizó encuentro con productores en la comarca El Lajeroso, ubicado en el municipio de Muelle de los Bueyes, para avanzar en estrategias sanitarias del sector ganadero.

Ganaderos de Muelle de los Bueyes unidos contra Gusano Barrenador

El compañero Ricardo Somarriba, director ejecutivo del IPSA, habló sobre las principales acciones que impulsa la institución para la prevención, control y erradicación del Gusano Barrenador del Ganado en Nicaragua, una de las amenazas sanitarias más relevantes para la producción pecuaria.

También, junto a los productores se abordó el manejo sanitario integral del ganado, el control de garrapatas y la prevención de ataques de murciélagos hematófagos, factores que inciden directamente en la salud animal y la productividad.

La jornada contó además con la participación de autoridades municipales, quienes destacaron la importancia de la articulación entre el Gobierno, las instituciones y los productores, para proteger el Patrimonio Agropecuario Nacional.

