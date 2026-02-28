Managua: La bella tipitapeña Iris Valle es coronada Reina Verano 2026
Entre vivas y aplausos, la señorita Iris Valle, oriunda del municipio de Tipitapa fue coronada Reina Verano 2026 de Managua, la noche de este sábado.
Iris, representará al departamento de Managua en el Festival Nacional a realizarse el 21 de marzo en la Gran Sultana, Granada.
La elección de la Reina Verano 2026, de Managua, se realizó en el Centro Turístico Los Termales de Tipitapa.
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