Eligen a las Reinas Veranos 2026 de Carazo y Estelí

La noche de este sábado, la guapa joven Michelle Rocha Blas, fue coronada Reina del Verano 2026, durante el evento realizado en el Mirador Posa del Padre, ubicada en el municipio de Diriamba, Carazo.

Michelle, originaria del municipio de Dolores, cautivó al jurado calificador y al público gracias a su belleza, hermosa, inteligencia y presencia escénica. Ella recibió premio en efectivo y de los patrocinadores.

Los asistentes disfrutaron de una hermosa revista cultural a cargo del ballet folclórico San Francisco de Santa Teresa.

Paralelamente, esta noche se eligió a la señorita Alison Dayana López Arévalo como Reina Verano del departamento de Estelí. El evento se realizó en el Parque Acuático del municipio de Condega.

La guapa Alison, es habitante de la ciudad de Estelí.