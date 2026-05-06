Avanza 30% segunda fase del proyecto de alcantarillado sanitario en León

El Gobierno de Nicaragua, a través de ENACAL, lleva un avance del 30 por ciento en la segunda fase del Proyecto de Alcantarillado Sanitario para el saneamiento de la «Ciudad Universitaria».

León Sanea Agua: 30% Avance Beneficia a 42 Mil Familias

Esta importante obra de restitución de derechos contempla una infraestructura que incluye la instalación de 26 kilómetros de tuberías, la construcción de 319 manjoles y 8 estaciones de bombeo.

Estos componentes técnicos son esenciales para modernizar el sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales en los sectores intervenidos.

Según las proyecciones técnicas, se prevé que el proyecto finalice durante el primer trimestre del año 2027.

Con su culminación, se logrará ampliar la cobertura del servicio, garantizando un ambiente sano y condiciones de salubridad óptimas para más de 42,000 familias en el municipio de León.

