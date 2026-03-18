Autoridades educativas y Alcaldía de Managua rinden homenaje a Zacarías Guerra y al Maestro Gabriel Morales

En el Cementerio San Pedro ubicado en la ciudad de Managua, con presentaciones artísticas, fueron exaltadas las vidas del Maestro Gabriel Morales, a 207 años de su natalicio, y 167 de Zacarías Guerra, un empresario que heredó su fortuna a los huérfanos de Nicaragua.

Conmemoración en Cementerio San Pedro

Pedro Pablo Castillo, director de Cultura y Patrimonio de la Alcaldía de Managua, destacó que el maestro Gabriel, fundador de la educación gratuita, y Zacarías, fueron seres humanos solidarios y destacaron en la historia por su entrega a los demás.

La profesora Nereida Marenco, directora académica del Centro Escolar Zacarías Guerra, expresó “participamos con nuestros estudiantes para que conozcan más sobre la vida y obra de estos insignes maestros.

“Ellos, deben comprender el valor de la educación y replicar, ese legado en cada generación, fortaleciendo nuestra identidad y compromiso con el país”, manifestó Nereida Marenco.

