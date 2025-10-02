Vuelco de rastra cargada de hierro y perlines deja importantes pérdidas económicas en Chinandega

Cuantiosos daños materiales dejó, la mañana de este jueves, el vuelco de una rastra cargada con hierro y perlines ocurrido en una curva del kilómetro 115 de la carretera hacia Malpaisillo, en la Villa 15 de Julio, en el departamento de Chinandega.

Accidente en Malpaisillo: vuelco de rastra en carretera

Cazadores de noticias indicaron que aparentemente el accidente fue provocado debido al sobrepeso sumado al exceso de velocidad, pero afortunadamente el conductor sólo resultó con golpes leves.

Las autoridades competentes investigan el hecho para tratar de determinar las causas del vuelco que dejaron pérdidas tanto al dueño del vehículo pesado como al propietario de los materiales que se trasladaban.

