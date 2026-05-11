Mientras buscaba la vida, obrero encuentra la muerte atropellado por automóvil en Tipitapa

El obrero Juan José García Orellana, de 58 años, murió de forma instantánea la mañana de este lunes, al ser catapultado por un auto entre las comunidades Las Maderas y Chirimollo, en el kilómetro 52 de la carretera Norte, Tipitapa.

Motociclista muere en Panamericana Norte km 57

Los informes indican que García Orellana se encontraba parado sobre la raya amarilla esperando cruzar la vía cuando fue impactado por el auto color gris placas M 461-075 manejado por Freddy Ernesto Araica Martínez, de 18 años.

Presuntamente, el conductor del auto iba haciendo zig-zag cuando perdió el control y proyectó por los aires hacia un lado de la vía al infortunado obrero, cuya mochila y herramientas quedaron tiradas sobre el pavimento.

El conductor de este automóvil mató al obrero

El trabajador Juan José García Orellana habitaba en las inmediaciones en donde encontró la muerte y al momento de su deceso se dirigía a laborar en obras de construcción.