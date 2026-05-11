Fuerza Naval recupera cuerpos de menores en San Juan del Sur

La Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua localizó los cuerpos sin vida de dos menores de edad que perecieron por sumersión el pasado domingo en las costas de Playa Majagual.

Ejército de Nicaragua localiza a menores ahogados en el Pacífico

El hallazgo ocurrió a 2.9 millas náuticas al noreste de San Juan del Sur, departamento de Rivas, tras una intensa jornada de búsqueda y salvamento.

Efectivos del Distrito Naval Pacífico, en coordinación con las autoridades municipales de Rivas, detectaron los cuerpos en las coordenadas Latitud φ:11°17’43”N – λ=085°55’04”W.

La institución militar empleó fuerzas y medios especializados para cubrir el área del balneario donde los pequeños fueron arrastrados por las corrientes.

Entrega a las autoridades correspondientes

Una vez recuperados del mar, los cuerpos de los menores fueron trasladados a tierra firme y entregados a las autoridades civiles pertinentes para los trámites de ley. El operativo se realizó bajo el cumplimiento de las misiones de protección a la población civil en el litoral pacífico.

El Distrito Naval Pacífico emitió la Nota Informativa N° 015/2026 desde su Estado Mayor, confirmando la finalización de las tareas de búsqueda en la zona de Majagual. El despliegue contó con el apoyo de brigadas locales que se mantenían en vilo desde el reporte de la desaparición.

Con la recuperación de los restos, se cierra el ciclo de búsqueda operativa en el sector costero, mientras las autoridades locales brindan el acompañamiento necesario a los familiares en el municipio de San Juan del Sur.