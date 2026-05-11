Naval incauta droga y armas en el Caribe Norte

Efectivos del Distrito Naval Caribe asestaron un contundente golpe a la delincuencia organizada al incautar 18 paquetes de marihuana, armas de fuego y municiones en aguas de la Costa Caribe Norte.

Panga «Baby Shevaan» es interceptada con cargamento ilegal

Los operativos, ejecutados entre el 8 y el 10 de mayo, dejaron como saldo la detención de dos ciudadanos nicaragüenses que se movilizaban en embarcaciones sospechosas cerca de la comunidad de Wawa Bar.

La primera interceptación ocurrió a 2 kilómetros al sur de la mencionada comunidad. En ese punto, las autoridades detuvieron la panga de nombre “Baby Shevaan Tucker Julias”, timoneada por Ray Julias Casanova, quien transportaba la droga oculta en la estructura de la nave.

Caen dos sujetos con marihuana y fusiles

Armas y municiones fuera de circulación

En un segundo despliegue operativo, los efectivos detectaron una lancha a 2 millas náuticas al noroeste de Wawa Bar.

A bordo viajaba José Santiago Molina Cruz, a quien se le ocuparon 2 armas de fuego de uso civil y 42 proyectiles, los cuales trasladaba de manera ilegal sin la documentación correspondiente.

Tanto la droga como el armamento y los detenidos quedaron a la orden de las autoridades competentes para el debido proceso judicial.

La Fuerza Naval mantuvo un estricto cordón de vigilancia en la zona para garantizar que ningún otro elemento vinculado a estos traslados lograra darse a la fuga por los puntos ciegos del litoral.

Tras estos resultados, el Ejército de Nicaragua reafirmó que mantendrá los patrullajes de exploración costera para frenar cualquier intento de grupos criminales que pretendan usar nuestras aguas como ruta de tránsito para mercancías ilícitas.