Boaco: motociclista perece estrellado contra camioneta por no guardar la distancia
En el kilómetro 56 y medio de la carretera Managua – Boaco falleció Albert Jonás Porras Obando, de 44 años, al impactar en moto contra la parte trasera de una camioneta.
El fatal accidente ocurrió a las siete de la mañana de este lunes cuando Porras Obando se desplazaba por la comarca El Caracol, a bordo de la moto marca Génesis placa M 212-733.
Cazadores de noticias informaron que, al no guardar la distancia debida, Albert Porras se estrelló en la parte trasera de la camioneta marca Toyota, color blanco, matrícula LE 29181, conducida Mario Ramón Martínez Rocha, de 56 años.
Agentes de tránsito de la Policía Nacional se trasladaron al lugar del hecho para investigar los pormenores del accidente.