Rosita: motorizado pierde la vida al estrellarse borracho en un camión

Conducir en estado de ebriedad le costó la vida al motociclista William Alejandro Mairena Espinoza, de 34 años, en el municipio de Rosita, Triángulo Minero.

Mairena circulaba en la moto placa M 182-875 en el kilómetro 380 de la carretera hacia Bonanza, cuando no guardó la distancia y se estrelló en la parte trasera de un camión.

El camión marca Hino color blanco, placa M 400-506 era conducido por Mateo Salinas Cox de 48 años, quien circulaba en su carril de preferencia, cuando fue chocado por detrás.

Al sitio de la desgracia vial se presentaron agentes de la Policía Nacional para confirmar las circunstancias en que ocurrió el accidente.

