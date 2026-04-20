Policía Nacional incauta más de 2 kilos de cocaína en Managua y Sébaco

En nuevos golpes contundentes al crimen organizado y el narcotráfico, la Policía Nacional detuvo a tres sujetos con un total de 2 kilos con 452 gramos de cocaína, en dos quiebres realizados en Managua y Sébaco, respectivamente.

Maycol Octavio Sequeira Membreño y Jesly Leonela Membreño Gutiérrez

El miércoles 15 de abril a las 11 de la mañana, en una calle de Villa Venezuela, Distrito 7 de Managua, las fuerzas policiales perfilaron el auto placas M 376-927 conducido por Maycol Octavio Sequeira Membreño, de 42 años, quien iba con Jesly Leonela Membreño Gutiérrez, de 25 años.

En el registro al vehículo, los agentes policiales hallaron un paquete y una bolsa conteniendo un kilo con 298 gramos de cocaína y 8.44 gramos de marihuana.

Los detenidos y las evidencias fueron puestos a la orden de las autoridades competentes.

De igual manera, el jueves 16 de abril a la 1 con 15 minutos de la tarde en una calle de Sébaco, Matagalpa, la policía perfiló un auto con matrícula ES 35-300 conducido por Lenin Victorino Guevara Espinal.

Lenin Victorino Guevara Espinal

En el registro al vehículo se encontró en el asiento del copiloto un paquete rectangular conteniendo un kilo con 154 gramos de cocaína.

El preso Lenin Victorino Guevara Espinal fue remitido ante las autoridades respetivas junto a las evidencias consistentes en un kilo con 154 gramos de cocaína, el automóvil, un celular y dinero en efectivo.

