Bluefields: conocido trabajador del muelle queda en estado crítico tras brutal ataque con una piedra

Guillermo Webster, un reconocido trabajador del sector del muelle y mercado de Bluefields, se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Regional Dr. Ernesto Sequeira Blanco, tras haber sido agredido la tarde de ayer domingo en las cercanías del Cima Club, en el Barrio Central de la ciudad.

Bluefields: Brutal ataque con piedra a Webster, ¡muy grave!

Testigos relataron que Webster fue interceptado por un sujeto desconocido quien, sin mediar palabra, lo atacó brutalmente con una piedra en la cabeza.

El incidente quedó registrado en las cámaras de seguridad de un establecimiento cercano, donde se observa la saña con la que actuó el agresor antes de darse a la fuga.

Amigos y conocidos del trabajador, habitante del barrio Pointeen, expresaron su consternación ante el hecho, describiendo a la víctima como un hombre inofensivo que se ganaba la vida realizando mandados en la zona municipal.

Actualmente, las autoridades policiales analizan los videos de vigilancia para identificar y capturar al responsable, mientras el estado de salud de Webster se reporta como delicado debido a la gravedad de las lesiones craneales.

