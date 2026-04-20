Joven se priva de la vida lanzándose a pozo en Villa El Carmen

Un hombre de apellidos Velásquez Díaz, de 25 años, acabó con su existencia en la casa de su padre localizada en la comunidad La Ceiba, kilómetro 46, en Villa El Carmen, departamento de Managua.

El lamentable hecho ocurrió en las primeras horas del domingo luego de que Velásquez le escribió un chat a las 4 de la madrugada a su mamá, expresándole que la quería mucho pero que ya no podía seguir.

Sin embargo, el mensaje fue visto por la señora hasta en horas de la mañana cuando le comunicaron la fatal decisión que había tomado su hijo.

El padre del joven descubrió el hecho cuando fue al pozo y vio el cuerpo de su hijo suspendido de la cuerda que utilizaba para jalar el balde con agua, por lo cual lo sacó de inmediato, pero ya no había nada que hacer.

Los padres de Velásquez Díaz quedaron con la incertidumbre de no conocer las razones que empujaron a su hijo a tomar la fatal decisión.

En otro caso, un señor de apellido Calero, de 51 años, fue hallado sin vida la madrugada de este lunes en un cuarto de su casa localizada cerca del Centro de Salud del municipio de La Concepción, departamento de Masaya.

La esposa de Calero, de apellidos Ruiz Bustos, de 55 años, indicó que su marido se acostó anoche luego de tomarse unos traguitos de licor y lo vio normal.

Sin embargo, a eso de las 4 de la madrugada al sentir que no estaba en la cama se levantó y descubrió que se había privado de la vida mediante la asfixia mecánica con una sábana.

De inmediato la señora avisó a la policía, que descartó mano criminal al comprobarse que el señor Calero se quitó su vida.

El cuerpo fue entregado a su familia para su vela y posteriormente darle cristiana sepultura.

