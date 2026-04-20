Motociclista se accidenta por conducir ebrio en un barrio capitalino

Con posible fractura en la pierna derecha y lesión leves en el cuerpo resultó esta madrugada Jeferson José Fonseca Méndez, de 25 años, al caer de su motocicleta cerca de la Iglesia Mi Redentor en Rubenia, Managua.

Jeferson José Fonseca Méndez resulta lesionado por conducir moto en estado de ebriedad

El cazador de noticias José Dávila informo que Jeferson José se desplaza a exceso de velocidad y estado de ebriedad en dirección de Oeste a Este, perdiendo el control de moto y cayendo sobre un andén frente al comedor 24 horas.

El lesionado fue llevado en una ambulancia al hospital Manolo Morales donde fue atendido de emergencia.

En tanto la policía realiza las investigaciones para determinar la circunstancia en que ocurrió el percance vial.

