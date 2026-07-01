Motorizados asaltan peatones y quedan grabados en Matagalpa

Una serie de robos perpetrados por dos delincuentes a bordo de una motocicleta ha generado alerta entre los ciudadanos luego de que sus acciones delictivas quedaran grabadas en diversos videos de cámaras de seguridad de la ciudad de Matagalpa.

Asaltos en motocicleta quedan grabados en cámara en Matagalpa

Los sujetos operan interceptando a peatones en plena vía pública para despojarlos de sus pertenencias bajo amenazas directas, utilizando siempre una motocicleta para huir rápidamente del lugar.

De acuerdo con las grabaciones de los sistemas de vigilancia, uno de los asaltos fue perpetrado en las cercanías del colegio Simón Bolívar, donde los delincuentes interceptaron a su víctima.

Otro de los robos registrados ocurrió en una calle ubicada dos cuadras al este de la biblioteca del banco, sumándose a la lista de puntos afectados por estos mismos sujetos.

Un tercer delito captado en video tuvo lugar en el sector de los semáforos de Salomón López, lo que confirma el amplio radio de operación que mantienen los motorizados.

Asaltos en motocicleta quedan grabados en cámara en Matagalpa #Nicaraguapic.twitter.com/4sBtEV7OGk — La Nueva Radio YA (@nuevaya) July 1, 2026

A los delincuentes se les señala de cometer decenas de robos similares en distintos puntos urbanos a cualquier hora del día, manteniendo un patrón delictivo constante que afecta a la población.

Ante esta situación, los habitantes afectados hicieron un llamado público a las autoridades para que se refuercen los patrullajes preventivos y se localice a los responsables con el fin de frenar la delincuencia en la zona.