Jinotega: Incendio en tienda de ropa usada causa pérdidas millonarias

Un total de 150 pacas de ropa y 200 piezas de vestir de segunda mano es lo que ardió en llamas anoche, así como parte de la estructura de la tienda de ropa usada llamada “American Páiz Número Dos”, ubicada en el barrio Milagro de Dios, contiguo al mercado del municipio de Jinotega.

Incendio en tienda de ropa usada en Jinotega deja pérdidas

El siniestro que aun es investigado por expertos de AVEXIS de la policía y los bomberos dejó pérdidas económicas de un millón y medio de Córdobas.

Se conoce que el siniestro afectó las dos plantas del local propiedad de la señora Sandra Páiz, quemándose un área de casi 14 metros de largo por 7 de ancho.

Los bomberos al llegar al llamado de la emergencia, rompieron los candados de seguridad para lograr apagar las llamas, con apoyo de equipos y personal de la alcaldía jinotegana, así como Enacal, Codepred, Compred, así como de Cruz Blanca y de la Policía Nacional.

Al lugar también se desplazó el compañero Carlos Castro, Secretario Político Departamental, quien destacó la labor de todas las instituciones que laboraron por más de una hora en la extinción del incendio que amenazaba con devorar todo el local y los negocios vecinos.

