Vehículo queda convertido en chatarra en Masatepe
Convertido en latas retorcidas quedó el carro placa M 355-405 al incendiarse la noche del sábado, en una calle de Masatepe, en el departamento de Masaya.
En el vehículo viajaban dos personas que al percatarse de las llamas salieron del automotor para ponerse a salvo.
La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos y se presume que las llamas fueron causadas por fallas eléctricas en el carro.
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