Vehículo queda convertido en chatarra en Masatepe

Convertido en latas retorcidas quedó el carro placa M 355-405 al incendiarse la noche del sábado, en una calle de Masatepe, en el departamento de Masaya.

Masatepe: Auto en llamas; ilesos ocupantes

En el vehículo viajaban dos personas que al percatarse de las llamas salieron del automotor para ponerse a salvo.

La emergencia fue atendida por Bomberos Unidos y se presume que las llamas fueron causadas por fallas eléctricas en el carro.