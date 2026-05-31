Incendio devora humilde vivienda en Muelle de los Bueyes

En la calle quedó el ciudadano identificado como Eduardo, al suscitarse un voraz incendio que devoró su vivienda ubicada cerca del puente sobre el Río Mico en la localidad de Muelle de los Bueyes, Caribe Sur, la tarde de este sábado.

Incendio devora casa de ‘Platino’ en Muelle de los Bueyes

Las llamas devoraron rápidamente, la estructura del inmueble, dejando pérdidas materiales totales a don Eduardo, conocido popularmente, como “Platino”, un reconocido personaje de la localidad.

Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos, encargados de controlar y extinguir el incendio, evitando que las llamas se propagaran a las casas cercanas. En tanto, las autoridades competentes investigan el origen del siniestro.

Tu Nueva Radio Ya conoció de manera extraoficial que el incendio se originó al poner a quemar cajillas de huevo para ahuyentar a los zancudos.

