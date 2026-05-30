Tamales roban motocicleta a “La Masiel” reconocido tiktoker de Chinandega

A pie, a golpe de calcetín dejaron amigos de lo ajeno a Luis Alberto Castillo, tiktoker nicaragüenses conocido como “La Masiel” al robarle su motocicleta color negro con amarillo, placa CH 90-160, la tarde de este sábado, en la ciudad de Chinandega.

Tu Nueva Radio Ya conoció que “La Masiel” dejó aparcada su motocicleta frente a su vivienda, en el barrio 19 de Julio, momento aprovechado por los amigos de lo ajeno para llevarse en el saco el vehículo de dos ruedas.

“La Masiel” al percatarse del batazo que le pegaron no tuvo más que lamentarse y denunciar el caso ante las autoridades policiales con la esperanza de recuperar su motocicleta.

Si usted sabe el paradero de la motocicleta de «La Masiel» por favor comunicarse al teléfono: 8224-8513, no se harán preguntas y se ofrece recompensa. El batazo al conocido tiktoker se regó como pólvora por las redes sociales.