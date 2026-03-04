Fallece octogenario arrollado por motociclista en Linda Vista

El señor Manuel Salvador Acevedo Bustamante, de 80 años, falleció poco después de haber sido atropellado por un motociclista a las 5:30 de la tarde de ayer martes.

Accidente en Linda Vista: Fallece Manuel Acevedo, 80 años

El accidente ocurrió de los semáforos de Linda Vista cuadra y media al Oeste, en el Distrito II de Managua, donde el motorizado Edwin Antonio Masis Acuña de 26 años, impactó a don Manuel mientras cruzaba la vía.

A causa del golpe, el octogenario salió proyectado por los aires y sufrió graves lesiones que lo llevaron a la muerte, cuando era atendido en el hospital Lenin Fonseca.

Testigos del accidente indicaron que Edwin Masis manejaba a exceso de velocidad la moto marca Bajaj, color negro, placa M 342-375, y al realizar un giro indebido impactó mortalmente a don Manuel Acevedo.

El motociclista, quien sufrió golpes menores, fue atendido en el lugar y luego retenido por la policía que determinara su responsabilidad en la muerte del señor Manuel Salvador Acevedo.

El fallecido habitaba de donde fue el restaurante Aragón, 6 cuadras al lago y una arriba en Residencial Las Brisas, a escasos dos kilómetros de donde el motociclista imprudente acabó con su vida.



