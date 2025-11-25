DJ Oscar Alvarado es brutalmente apaleado por asaltantes en el barrio La Fuente

El DJ Oscar Alvarado, mejor conocido como “El Lobo Jack”, resultó con severas lesiones en la cara y otras partes de su cuerpo al ser víctima de un violento asalto en Managua.

El DJ Oscar Alvarado sufre violento asalto en Managua

El hombre con larga trayectoria en la vida nocturna del país, incluyendo icónicas discotecas como Infinito y Lobo Jack, fue interceptado por los ladrones cerca del supermercado Pali, en el barrio La Fuente.

Alvarado se dirigía a su casa tras una extensa jornada laboral nocturna y al bajar del taxi que lo transportaba, fue sorprendido por dos delincuentes que lo golpearon para robarle su celular, la cartera y su laptop.

Afortunadamente, los vecinos del sector salieron en su apoyo e iniciaron una kilométrica persecución que culminó con la captura de los dos malhechores, pero estos ya habían logrado esconder el botín.

Posteriormente, los delincuentes fueron entregados a la Policía Nacional, que inició las investigaciones para llevarlos ante las autoridades judiciales.

Alvarado dijo que la computadora portátil es su principal herramienta de trabajo, ya que contiene todos sus archivos musicales, mezclas y bases de datos que utiliza a diario para sus presentaciones.

La pérdida representa un duro golpe a su sustento económico y un vacío irrecuperable en su discografía personal.

Tras la golpiza, Oscar Alvarado fue llevado al Hospital Manolo Morales, para ser atendido de las lesiones sufridas.

