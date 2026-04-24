Delincuentes roban más de 5 mil dólares al chapear camioneta en Jinotega

El ciudadano David Zeledón Pineda, de 35 años, denunció el chapeo de su camioneta, en un centro recreativo de la comarca Las Pilas, en Jinotega.

El afectado relató que estacionó su vehículo en los terrenos del local y luego la encontró con uno de los vidrios de la ventana quebrado.

Al revisar el vehículo descubrió que le hacían falta dos computadoras, una billetera con tarjetas de crédito, dos celulares valorados en más de 26 mil córdobas y 5,800 dólares en efectivo.

Autoridades policiales amplían las investigaciones del caso para esclarecer el hecho y capturar a los autores del robo con fuerza.

