Mujer sale a realizar compras y al regresar encontró muerto a su padre, en Managua

Donald Antonio Meléndez Jarquín, de 43 años, fue encontrado sin vida por su propia hija Yaoska Lorena Ramírez Vásquez, dentro de su vivienda en Villa Dignidad, en el distrito seis de Managua.

Yaoska Lorena relató que horas antes había conversado con su padre, quien no quiso desayunar.

Posteriormente salió a realizar compras al mercado Mayoreo y al regresar lo encontró acostado boca arriba en su cama, ya sin signos vitales.

Desconsolada Yahoska Lorena dijo que su padre padecía de diversas enfermedades crónicas y recientemente había estado hospitalizado en el Hospital Fernando Vélez Paiz, además, enfrentaba un cuadro de depresión debido a su estado de salud.

Familiares indicaron que, debido a sus padecimientos, no consideraron necesario trasladar el cuerpo a Medicina Legal, al estar conscientes de que sus enfermedades habrían provocado su fallecimiento.