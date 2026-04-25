Se rinde ante la muerte segunda víctima de ataque de abejas africanizadas, en Chontales

Después de 10 días de agonía falleció este sábado Doña Antonia Duarte Castillo, de 87 años, luego de sufrir múltiples picaduras de abejas africanizadas, en el lugar conocido como La Palma, en el municipio de Acoyapa, en Chontales.

En el mismo hecho falleció su hijo, Elías Rodríguez Duarte, quien intentó auxiliarla durante el ataque, pero fue alcanzado por el enjambre, perdiendo la vida en el lugar debido a la gravedad de las picaduras.

El enjambre se encontraba en las cercanías de un árbol de jícaro, lo que habría provocado la agresividad de las abejas. En el incidente también resultó afectado otro familiar, identificado como Jimmy Rodríguez, quien permanece con complicaciones de salud.