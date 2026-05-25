Arrestan a 81 sujetos peligrosos durante los últimos 7 días en el país

La Policía Nacional dio a conocer este lunes que entre el lunes 18 y el domingo 24 de mayo, fueron puestos tras los barrotes a 81 sujetos involucrados en delitos de peligrosidad en diferentes puntos del país.

A través de los planes preventivos y de investigación, las autoridades capturaron a 40 sujetos en los distintos distritos y municipios de Managua.

Entre los detenidos en el departamento de Managua figuran 10 por robo con intimidación, 10 por robo con violencia, 19 por robo con fuerza y 1 abastecedor de drogas.

De manera simultánea, los operativos desplegados en los diferentes departamentos del país dejaron como resultado la detención de 41 personas.

Los reportes policiales detallan la captura de 3 individuos por el delito de muerte homicida en Nueva Segovia, 9 por robo con intimidación, 15 por robo con fuerza, 2 por robo con violencia, y 12 entre traficantes y abastecedores de drogas.

Como parte de los golpes al narcotráfico y delitos comunes, los agentes del orden lograron incautar un total de 138 libras de marihuana, 131 gramos de cocaína, 330 gramos de crack, además de 9 teléfonos celulares y dinero en efectivo que se encontraban en posesión de los implicados.

Tanto los detenidos como las evidencias materiales fueron puestos a la orden de las autoridades competentes para su debido proceso judicial.

La Policía Nacional destacó que estas acciones operativas forman parte del compromiso permanente de la institución para garantizar la paz, tranquilidad y protección de las familias y comunidades nicaragüenses.

