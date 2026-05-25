En el hospital Victoria Motta de la ciudad de Jinotega falleció esta madrugada el ciudadano Norvin Nixon Blandón González, de 31 años, quien anoche se accidentó con su motocicleta.

Jinotega: Joven de 31 años fallece tras accidente en moto

La tragedia ocurrió en la carretera al municipio de Santa María de Pantasma, departamento de Jinotega, donde Norvin Blandón, conducía a exceso de velocidad y derrapó, rodando por el pavimento.

Testigos auxiliaron a Blandón González, y la llevaron al Centro asistencial de Pantasma, de donde lo transfirieron al hospital regional, pero lamentablemente falleció pues sus lesiones principalmente en la cabeza eran irreversibles.

Norvin Nixon Blandón González habitaba en la comarca Asturias, municipio de Jinotega, donde será velado.

