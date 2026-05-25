Joven lucha por su vida tras recibir varias estocadas en el barrio Acahualinca

Con diversas puñaladas en el tórax y abdomen resultó el joven Jhon Alexander Serrano Sirias, de 15 años, al ser agredido en una riña que se escenificó anoche, en el barrio Acahualinca, de donde fue llevado al hospital Antonio Lenin Fonseca.

A este mismo hospital fue llevado Heyling Danissa Rizo Flores, de 24 años, al resultar con un trauma craneal leve, mas trauma cerrado de abdomen, al sufrir accidente de tránsito en vehículo en un lugar no especifico de Managua, de donde fue traslada por técnicos de Cruz Blanca, es originaria de San Rafael del Sur.

Del hospital José Nebroski de la Ciudad de Boaco fue trasladado al hospital Antonio Lenin Fonseca, Ezequiel Isaías Jarquín, de 35 años, al involucrarse en accidente de tránsito en el departamento de Boaco.

En el hospital Antonio Lenin Fonseca falleció Walter José Ramírez Cerpa, de 53 años, a causa de las enfermedades que padecía, residía en el barrio Juan Castro de Tipitapa.

